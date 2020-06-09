Son dakika haberleri! Avanos'ta küçük çaplı toprak kayması yaşandı
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Son dakika haberleri! Avanos'ta küçük çaplı toprak kayması yaşandı

Son dakika güncel haberi: Nevşehir'in Avanos ilçesi Bayram Tepesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Son dakika haberleri! Avanos'ta küçük çaplı toprak kayması yaşandı
09.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:26

Nevşehir'in Avanos ilçesi Bayram Tepesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin şehri seyrettiği Bayram Tepesinde küçük çaplı toprak kayması yaşandı.

Olayda, alanda bulunan bayrak direğinin temelinde hasar oluştu.

Belediye ekiplerinin oluşan hasarı kısa sürede onaracağı, buradaki Türk bayrağının da yeniden göndere çekileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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