Son dakika haberleri... Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Babalar Günü nedeniyle bazı şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Babalar Günü dolayısıyla bazı şehit ailelerini ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Babalar Günü dolayısıyla bazı şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Öner'in eşi Zehra Mine Öner'in de katıldığı ziyaretlerde, şehitlerin hatıralarının yaşatıldığı odaların yanı sıra kabirleri de ziyaret edilerek dua edildi.

Vali Öner, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şehitlik ve gazilik makamının yerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bugün dolayısıyla şehit babalarını ziyaret etmenin ve onlarla sohbet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öner, şöyle devam etti:

"Bu özel günde büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babalarını ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman onların yanlarındadır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, şehit ailelerimize başka acılar yaşatmasın. Aziz hatıralarını unutmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh