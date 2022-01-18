Son dakika haberleri | Antalya'da tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri | Antalya'da tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi

Son dakika haberleri | Antalya'da tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyonda, çeşitli dönemlere ait 474 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haber

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