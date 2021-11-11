Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Oğuzhan Durna'nın (21), polisteki ifadesinde olay anını ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak'taki Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda, 8 Kasım günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar yaşandı. Alevler, 3 saat sürelik çaba sonucu söndürüldü.

Durna'nın, polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Durna'nın olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu, kundaklamayı ve neden yaptığını da hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi üzerine olay anında uyuşturucu etkisinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Durna'dan alınan kanın incelemeye gönderildiği bildirildi.