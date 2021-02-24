Son dakika haberleri... Amasya'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Son dakika haber... Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantina sona erdirildi.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, ilçeye bağlı Çal köyünün bir süre önce karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci