Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı - Haberler
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Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından

Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Şiddete birlikte 'dur' diyelim" paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021-2025 yıllarını kapsayan yeni eylem planımız kadına yönelik şiddetle mücadelenin yol haritası olacak. Şiddete birlikte 'dur' diyelim." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Bakanlığın bugüne kadar hayata geçirdiği kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları ve diğer bakanlıklarla yapılan ortak çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verildi.

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AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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