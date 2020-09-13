Son dakika haberleri! Adıyaman'da 76 ev karantinaya alındı Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 76 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: AA