Son dakika haberleri! Adıyaman'da 76 ev karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da 76 ev karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da 76 ev karantinaya alındı
13.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:02

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 76 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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Kaynak: AA

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