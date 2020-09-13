Son dakika haberleri! Adıyaman'da 76 ev karantinaya alındı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.
13.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:02
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 76 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: AA