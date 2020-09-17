Son dakika haberleri | ABD'de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı
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Son dakika haberleri | ABD'de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı

Son dakika gündem haberine göre ABD'de polis köpeğini teslim olan siyahi bir şüphelinin üzerine salan ve şüphelinin köpek tarafından ısırılmasına neden olan polis memuru Nickolas Pearce, cinayete teşebbüsle suçlandı.

Son dakika haberleri | ABD'de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı
17.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:32

ABD'de polis köpeğini teslim olan siyahi bir şüphelinin üzerine salan ve şüphelinin köpek tarafından ısırılmasına neden olan polis memuru Nickolas Pearce, cinayete teşebbüsle suçlandı. Pearce'in 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

Olay, ABD'nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de 24 Nisan'da meydana geldi. Siyahi Jeffrey Ryans (36) adlı şüpheliyi polis köpeği ile kovalayan memur Nickolas Pearce, Ryans'ı köşeye sıkıştırdı. Paylaşılan polis kamerası görüntülerinde, Memur Pearce'in şüpheli Ryans'a, "Yere yat. Yere yat yoksa ısırılacaksın" diye bağırdı. Daha sonra Ryans, dizlerinin üzerine çökerek ellerini başının üzerine koydu. Pearce, kendisine direnmeyen ve direktiflerini uygulayan Ryans'ın üzerine köpeği salarak, "Isır" komutunu verdi. Polis köpeği Ryans'ın bacağını ısırdığı sırada, polis memuru Pearce'in köpeğe "Aferin" dediği duyuldu. Bu sırada acıyla bağıran Ryans, "Neden bunu yapıyorsunuz?" diye sordu.

PEARCE, CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDI

Salt Lake City Polis Departmanı (SLCPD), memur Pearce için yapılan suçlamaları doğrularken, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturmanın yapıldığını duyurdu. SLCPD'den yapılan açıklamada, "Departman, Bölge Savcısının kararını ve Sivil İnceleme Kurulunun bulgularını çok ciddiye alıyor. Departman İç İşleri soruşturmasını sonuçlandırırken her ikisi de değerlendirilecek ve dikkate alınacaktır" ifadeleri kullanıldı. Pearce'in, suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

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Kaynak: DHA

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