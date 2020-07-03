Son dakika haberleri: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor Son dakika gelişmesine göre 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-9 Aralık 2021 tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak Avrupa grup eleme müsabakalarının takvimi belli oldu. Tek merkezde 27-29 Kasım ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemelerde gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, 16-21 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak. Türkiye, 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 16.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak kura çekimine ise 1. torbadan katılacak. Eleme grubu maçlarının torbaları şöyle: 1. torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Kuzey Makedonya 2. torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz 3. torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, İsrail, Finlandiya 4. torba: Yunanistan, Lüksemburg Kaynak: AA