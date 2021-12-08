Son dakika haberleri: 20 yıl önce öldürülen er davasında HTS kayıtları istendi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 20 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen, Er Kasım Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu söyleyen sanıklar beraatlerini isterken mahkeme başkanı, telefon HTS kayıtlarının sonucunun beklenilmesine karar verdi.

Olay, 30 Haziran 2001 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan Kasım Aydın, dağıtım iznine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın'ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Cesedi gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kasım Aydın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl yaptıkları operasyon ile H.İ.'yi (47) gözaltına aldı. H.İ. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli T.K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. H.İ. de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"HTS kayıtlarının sonucu beleniyor"

Olayla ilgili şahısların 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanıklardan H.İ. ve T.K. hazır bulundu. Savunmaları alınan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, telefon arama trafiği kayıtlarının (HTS) sonuçlarının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ