Son dakika haberi: ZONGULDAK'TA SAHTE ALKOL OPERASYONU 5 GÖZALTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde evinde sahte alkol üretimi yaparak satan ve satın alan 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Subaşı Yazıcılar Köyünde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dere kenarında sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak içki satan A.A. ile satın alan 3 kişi gözaltına alındı. A.A.'nın sahte alkolleri aldığını söylediği E.Y. de evinde gözaltına alındı. A.A.'nın aracından 29 şişe sahte içki, E.Y.'nin evinde ise alkol üretimi malzemeleri ile 65 şişe sahte alkol ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.