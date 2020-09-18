Son dakika haberi | Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den...
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Son dakika haberi | Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den...

Bir son dakika haberine göre Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.

Son dakika haberi | Vali Yerlikaya:
18.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:28

Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Sibel Kurtoğlu
Sibel Kurtoğlu
AA Editörü
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