Son dakika haberi | Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den... Bir son dakika haberine göre Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak.

Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak." Kaynak: AA