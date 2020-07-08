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Son dakika haberi: Uşak Kahveciler Odası Başkanı, esnafla buluştu

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta, Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, oyun kısıtlaması bulunan kahvehane esnafıyla toplantıda buluştu.

Son dakika haberi: Uşak Kahveciler Odası Başkanı, esnafla buluştu
08.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:02

Uşak'ta, Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, oyun kısıtlaması bulunan kahvehane esnafıyla toplantıda buluştu. Düzenledikleri toplantıda, esnafın düşünce ve şikayetlerini dinleyen Börekçi," Oyun olmadığı taktirde kahvehanelere ve oyun salonlarına müşteri gelmez" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathaneler 16 Mart 2020 tarihinde kapatıldı. Normalleşme sürecinin de başlamasıyla beraber yaklaşık 80 gün sonrasında, tedbirler kapsamında 1 Haziran tarihinde yeniden açıldı. Okey, iskambil ve tavla gibi oyunların yasak olarak açıldığı kıraathanelerde esnaf, müşteri gelmiyor diyerek şikayette bulunurken kimi esnaf ise işletmelerini açmadı. Kahveciler Odası Başkanı Erken Börekçi, şikayetleri bulunan esnafla, Uşak Kahveciler Esnaf Odası'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına da uygun bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda başkan, esnafın şikayetlerini dinleyerek çözüm bulmaya çalıştı.

Kıraathane esnafının, müşteri gelmediği için stresli olduğunu ve dükkanları açmanın bir anlamı olmadığını belirten Başkan Börekçi," 16 Mart 2020 tarihinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerimiz kapatıldı. Yaklaşık 78 gün soran, 1 Haziran tarihinde kıraathanelerimiz tekrardan açıldı fakat okey, iskambil gibi oyunlar yasak bir şekilde açıldı. Oyunlar olmadığı taktirde kahvehanelerimize hiçbir şekilde müşterilerimiz gelmiyor, açmamızın da bir anlamı kalmadı. Üyelerimiz bu konuda çok sitemli, çok stresli. Bu sebepten dolayı da 20-25 kişilik üyelerimizi buraya topladık, "Neler yapabiliriz?" üzerine bir istişare yaptık" dedi.

Börekçi, "Kıraathaneler, insanların oturup, çay içerek sohbet edeceği mekanlar değil"

Kıraathanelerde oyun olmadığı için fazla müşteri gelmediğini ve esnafın neredeyse günlük 50 - 60 TL gibi rakamlarla kepenk kapattığını dile getiren Erkan Börekçi, "Burada anlaşılmayan bir şey var. 1 Haziran'da oyun salonlarıyla beraber kafeteryalar da açıldı. Fakat oyun salonları ve kıraathanelerde oyun yasak. Oyun olmadığı taktirde kahvehanelere ve oyun salonlarına müşteri gelmez. Oyun salonları ve kıraathaneler, insanların oturup, çay içerek sohbet edeceği mekanlar değil. Bu sebepten dolayı kafeler açıldı, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyarak pandemi öncesine yakın bir paralar kazanıyorlar. Kahveci esnafımız şuanda mağdur. Oyunlar olmadığı için ticari manada kazanç elde edemiyorlar. Günlük 50 - 60 TL gibi rakamlarla iş yeri kapatıyoruz. Bir çok üyemiz de oyun olmadığı için iş yerlerini açmadı. Biz şuan evimize ekmek götürmeye muhtacız. Ticari anlamda hiçbir şekilde kazanç elde edemiyoruz. Sektörümüz bitme noktasına geldi. Esnafımızın yüzde doksanı kredi kullandı. Temmuz ayı içerisinde tamamının ödemeleri var. Hiçbir şekilde gelir elde edemedikleri için herkes bu kredileri nasıl ödeyeceğini düşünüyor. 4 aydır dükkan kirasını ödemiyorlar. Dükkan sahipleri açık oldukları için artık kiralarını istiyorlar. Bu yüzden de insanlarımız çok mağdur" ifadelerini kullandı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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