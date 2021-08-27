Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı
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Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı

Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Balıkesir Öğretmen Evi'nde düzenlenen genel kurulda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, güçlü bir itfaiye teşkilatına sahip olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İtfaiyecileri Balıkesir'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Varlığınız bizlere güven veriyor. Bursa, Manisa ve Çanakkale ile yakaladığınız düzen ve uyum bizleri gerçekten memnun ediyor. Sizler, insanlarımızın malını ve canını kurtarmak için mücadele ediyorsunuz, bu en kutsal görevlerden birisi. Sevginiz, cesaretiniz ve inancınız hiç eksilmesin. Allah hepinizi korusun." ifadelerini kullandı.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz da itfaiye teşkilatlarının kapasitesini artıracak çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu ise bütün afetlerde en önde, kendi canını hiçe sayarak tüm canları kurtarmak için çabalayan itfaiyecilerin kahraman olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen genel kurulda Halil Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile farklı illerden itfaiye temsilcileri katıldı.

Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı
Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı
Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı
Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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Son dakika haberi: Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneğinin 12. Olağan Genel Kurulu Balıkesir'de yapıldı - Haberler
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