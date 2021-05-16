Son dakika haberi... Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Madenli köyünde akrabasını ziyarete giden Sadi Urgan'ın kullandığı 60 KL 255 plakalı traktör, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Urgan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sadi Urgan'ın cenazesi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Serdar Ortaç Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 15:29:00. #1.15#

title