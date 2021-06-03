Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası

Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Jandarma ekipleri, geçen yıl 12 Kasım'da, ihbarcı bir tanığın ifadeleri sonrası DEAŞ şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Halil E., Yaser El Ş., Muhammed El Ş. ve Mohammed El H.'yi gözaltına aldı. Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar, tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Sanıklardan Halil E. 8 yıl, Yaser El Ş. 7,5 yıl, Muhammed  El Ş. ve Mohammed El H. ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Muhammed El Ş., ile Mohammed El H.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:27:00. #1.15#

title