Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.