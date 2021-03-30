Son dakika haberi! Taksim Gezi Parkı'ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

Son dakika habere göre Taksim Gezi Parkı'na bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Taksim Gezi Parkı'na bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Park ve çevresine şerit çekilerek fünye ile patlatılan sırt çantasından kitap ve kıyafetler çıktı.

Olay, saat 17.30'da Beyoğlu'nda bulunan Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki bankalardan birine bırakılan şüpheli bir sırt çantası, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti. Sırt çantasının bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekiplerine özel harekat ve bomba imha uzmanı da eşlik etti. Bomba imha uzmanı bankın üstündeki sırt çantasına fünye bağlayarak, kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasının içinden kitap ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı