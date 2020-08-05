Son dakika haberi! Sri Lanka'da iki kez ertelenen genel seçim düzenleniyor
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Son dakika haberi! Sri Lanka'da iki kez ertelenen genel seçim düzenleniyor

Son dakika haberlerine göre Sri Lanka'da nisan ayında yapılması planlanan ancak iki kez ertelenen genel seçimler düzenleniyor.

Son dakika haberi! Sri Lanka'da iki kez ertelenen genel seçim düzenleniyor
05.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:30

Sri Lanka'da nisan ayında yapılması planlanan ancak iki kez ertelenen genel seçimler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın mart ayında feshetmesinden bu yana parlamentosu olmayan Sri Lanka'da, 16 milyon seçmen yeni meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Aslında 25 Nisan'da düzenlenmesi gereken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önce 20 Haziran'a, ardından 5 Ağustos'a ertelenen seçimler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlendi.

Seçmenlerden pusulalarını işaretlemek için kendi mavi ya da kırmızı tükenmez kalemlerini getirmeleri veya oy kullanma merkezlerinde bulunan dezenfekte edilmiş kalemleri kullanmaları istendi.

Rajapaksa ailesi anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğu hedefliyor

Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın abisi, geçici Başbakan ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi (SLPP) partisi 225 üyeli Mecliste anayasa değişikliği yapabilecek 3'te 2'lik çoğunluğu elde etmeyi amaçlıyor.

SLPP, bu sayede 2015'teki anayasa değişikliğiyle kısıtlanan cumhurbaşkanının yetkilerini yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

SLPP'nin milletvekili adayları içerisinde Rajapaksa ailesinden 4 kişi yer alıyor.

Uzmanlar, muhalefet içerisindeki ayrılıklar nedeniyle Rajapaksa ailesinin seçimden güçlenerek çıkacağını belirtiyor.

Oy sayımına yarın başlanması, kesin sonuçların cuma açıklanması bekleniyor.

Ülkede salgının başından bu yana 2 bin 834 kişide Kovid-19 görülürken, 11 kişi yaşamını yitirdi. Virüse yakalanan 2 bin 537 kişi iyileşti.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geçen yıl 21 Nisan'da kilise ve otellere düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 253 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılar sonrası ülkenin güvenliğini ön plana çıkardığı seçim kampanyasıyla 16 Kasım'daki seçimleri kazanan asker kökenli Gotabaya Rajapaksa, geçici başbakan olarak abisi Mahinda Rajapaksa'yı atamış, yeni hükümetin kurulması için en kısa zamanda genel seçime gideceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa, mart ayında parlamentoyu feshederek 25 Nisan'da seçimlerin yapılacağını ilan etmiş, ancak seçimler iki defa ertelenmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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