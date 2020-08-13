Son dakika haberi | "Söz Yetenekte" programının ikinci bölümü 1915Çanakkale Projesi'nde Son dakika haberleri... Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle ikincisi düzenlenen "Söz Yetenekte" programına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle ikincisi düzenlenen "Söz Yetenekte" programına ev sahipliği yapıyor. Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek "Söz Yetenekte", 14 Ağustos Cuma günü saat 15: 00'te 1915Çanakkale Projesi şantiyesinden canlı yayınlanacak. Programda; projenin detayları, genç mühendislerin başarı hikayeleri, bu projedeki deneyimleri ve gençler için istihdam fırsatları ele alınacak. Ayrıca, programda ödüllü bir yarışma gerçekleştirilecek.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, gençleri Türkiye'nin atılımları ve istihdam potansiyeli konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan "Söz Yetenekte" programının ikinci bölümüne ev sahipliği yapıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle 14 Ağustos Cuma günü saat 15: 00'te Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek "Söz Yetenekte" adlı etkileşimli canlı yayına; T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkilileri, 1915 Çanakkale yönetimi ve projede görev alan uzmanlarla beraber projenin genç yetenekleri katılacak. Yayın, 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinden canlı olarak düzenlenecek.

PROJENİN YANSIMALARINI YETKİLİLER VE GENÇLER ANLATACAK

Programda, 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi tanıtılacak ve genç ekibinin deneyimlerine yer verilecek. Binlerce kişinin çalıştığı çok uluslu dev projenin ekibi tanıtılarak, çalışan çeşitliliği ele alınacak. İzleyiciler, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan genç kadınlara önemli bir fırsat eşitliği sunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin 1915Çanakkale Projesi'ndeki yansımalarını hem yetkililerinden hem de gençlerden dinleme fırsatı bulacak. Ayrıca birbirinden değerli konuşmacılar, yeni mezunlara ve mezun olacak gençlere tavsiyelerde bulunacak.

İNTERAKTİF BİLGİ YARIŞMASI DA DÜZENLENECEK

1915Çanakkale Köprüsü şantiye gezisinin çevrim içi yapılacağı programda interaktif bilgi yarışması da düzenlenecek. Sorulara doğru yanıt vererek en yüksek puanı alan ilk 10 kişi, 1915Çanakkale şantiye gezisi kazanarak bir tam gün boyunca bu dev projeyi yerinde görme ve proje ekibi ile tanışma fırsatı kazanacak. Teknik gezi ödülüne sadece yetenekkapisi.org üzerinden başvuranlar hak kazanabilecek, katılımcıların tüm seyahat ve konaklama masrafları ev sahibi 1915Çanakkale tarafından sağlanacak.

1915Çanakkale Youtube kanalı @1915canakkaletr adresinden canlı yayınlanacak "Söz Yetenekte"nin, tüm üniversitelilere, üniversite mezunlarına, kariyerine yön çizmek isteyenlere ilham vereceği belirtildi. "Söz Yetenekte" programına kayıt için yetenekkapisi.org adresini ziyaret etmenin yeterli olacağı da dile getirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA