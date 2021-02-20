Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

20.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:12
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, durdukları taksideki maskesiz yolcu Umut A.'nın (18) üzerinde 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca buldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, durdukları taksideki maskesiz yolcu Umut A.'nın (18) üzerinde 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca buldu. Umut A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Merkezefendi ilçesinin Yeşilköy Caddesi girişinde denetim yaptı. Polis ekipleri araçları durdurup, sürücüler ile beraberlerinde bulunanların izin belgelerini kontrol etti. Belgesi olmayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Polis ekiplerince durdurulan takside yolcu olarak bulunan ve maske takmayan Umut A.'nın da izin belgesi olmadığı belirlendi. Umut A.'nın üzerini arayan polis ekipleri, 10 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ve mermiler buldu. Gözaltına alınan Umut A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 4 bin 50 TL cezası kesildi.  

Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ve tabancayla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 13:13:05. #1.14#
title