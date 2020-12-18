Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti

18.12.2020 05:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 05:39
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti

KORONAVİRÜS ile mücadelede, Türkiye genelinde hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

KORONAVİRÜS ile mücadelede, Türkiye genelinde hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İstanbul'da da polis, kısıtlamalarla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan, hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da polis kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'da polis ekipleri denetleme noktalarına gelen tüm araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna dair belge gösteremeyenlere ise para cezası kesildi. Saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, yollarda da hareketlilik başladı.

- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti
Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nilgün Belgün Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Pierre Webo Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri gece boyunca devam etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 05:39:56. #1.14#
title