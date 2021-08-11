Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
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Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Selden dolayı kayganlaşan yolda seyir halinde ki otomobil kamyon ile çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Oltu-Narman karayolunda selden dolayı kayganlaşan yolda Oltu istikametine giden Burhan Toksoy yönetimindeki 34 BD 9457 plakalı otomobill yolun çamurlu ve kaygan olması nedeni ile kayarak karşı şeritten gelen Nusret Kolpar yönetiminde ki 21 SY 721 plakalı canlı hayvan yüklü kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü 37 yaşındaki Burhan Toksoy ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toksoy, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toksoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan Oltu'ya bağlı Sarısaz köyünde sağanak yağmur sonrası bir çok ekili ve dikili alanlar sel sularından zarar gördü.

Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü
Sel kazaya sebep oldu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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