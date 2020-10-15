Son dakika haberi: Sarıkamış'ta polis ekipleri esnafı Kovid-19 toplantısında bilgilendirdi
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Son dakika haberi: Sarıkamış'ta polis ekipleri esnafı Kovid-19 toplantısında bilgilendirdi

15.10.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:46
Son dakika haberi: Sarıkamış'ta polis ekipleri esnafı Kovid-19 toplantısında bilgilendirdi

Son dakika habere göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında ilçe esnafıyla toplantı yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında ilçe esnafıyla toplantı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan toplantıya, kahvehane, çay ocağı, kafeterya, restoran işletmecileri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle esnafların sıkıntı çektiğini ancak bu sıkıntıların kurallar çerçevesinde hep birlikte aşılacağını söyledi.

İlçede salgının yayılmaması için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını isteyen Özer, toplum sağlığı için özellikle kahvehane, çay ocağı, restoran işletmecilerin kendilerine yardımcı olmalarını ve tedbirleri mutlaka uygulamaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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