Son dakika haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.
22.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:23
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,18
|5,20
|Buğday
|Kg
|1,68
|2,05
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,30
|Nohut
|Kg
|2,80
|2,30
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,35
|Preseli pamuk
|Kg
|9,60
|9,60
Kaynak: AA