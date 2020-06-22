Son dakika haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,18 5,20 Buğday Kg 1,68 2,05 Arpa Kg 1,30 1,30 Nohut Kg 2,80 2,30 Mısır Kg 1,30 1,35 Preseli pamuk Kg 9,60 9,60

Kaynak: AA