Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram esrar ele geçirildi.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
26.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:08

Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram esrar ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarayaltı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada poşetlere gizlenmiş 233 gram esrar ele geçirdi.

Adreste bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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