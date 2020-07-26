Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberleri: Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram esrar ele geçirildi.

Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233 gram esrar ele geçirildi.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarayaltı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada poşetlere gizlenmiş 233 gram esrar ele geçirdi.

Adreste bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA