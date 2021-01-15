Son dakika haberi: Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samed Usta'nın (33) kullandığı 55 JF 446 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Dereköy mevkisinde, aynı yönde seyir halindeki Onur Özkan Azar idaresindeki 55 BAH 19 plakalı kamyonet ile Süleyman Günaydın yönetimindeki 55 YF 958 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kamyonet çarpışmanın etkisiyle yol sağındaki tarlaya, hafif ticari araç ise refüje devrildi.
Kazada, sürücü Usta ile kamyonetteki Fatma (23) ve Ali Tunahan Azar (15) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek