Son dakika haberi! Saha ekiplerini mobil teknolojiyle donatan şirketler faaliyetlerine yüzde 77 verimlilik kazandırıyor

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, şirketleri mobil teknolojilere daha çok yakınlaştırdı. Yapılan son araştırmalar, saha ekiplerini mobil özellikli satış araçlarıyla donatan şirketlerin faaliyetlerine yüzde 77 verimlilik sağladığını, mobil pos cihazı kullanan perakendecilerin ise satışlarını yüzde 92 artırdığını gösteriyor. Türkiye'de alanında pazar lideri işletmeler, mobil teknolojlerin gücünden faydalanarak faaliyetlerine güvenli bir altyapı ve verimlilik kazandırıyor.

Şirketler için giderek artan rekabet ortamında hızla değişen müşteri beklentilerini karşılamanın getirdiği zorluk, mobil teknoloji yatırımlarını artırdı. İşletmeler için mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümleri sunan SOTI tarafından yapılan State of Mobility 2021 araştırmasına göre, işletmelerin yüzde 79'u mobil teknolojiler konusunda farkındalık kazandı. Yüzde 57'si mobil teknolojilere yatırım yaparken, yüzde 64'ü çalışan eğitimleri ve sözleşme yapma şekillerini mobile entegre etti.

ŞENPİLİÇ SAHADA MOBİLLE BÜYÜYOR

Pandeminin işletmelerin dijital dönüşüm sürecinin en büyük parçasını oluşturan mobil teknoloji yatırımlarını hızlandırdığını belirten Univera ve Univis Genel Müdürü Merthan Kaleli, "Araştırma, geleceğin stratejilerine mobil teknolojileri entegre eden şirketlerin müşteri beklentilerini hızla karşılayarak rekabet avantajı elde edeceğini gösteriyor. Univera'nın donanım satışı, teknik servis ve bilişim destek hizmetleri sunan kardeş şirketi Univis ve iş ortağımız SOTI iş birliğinde bu öngörüyle hareket ederek işletmelerin ihtiyaçlarına uygun mobil çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda SOTI MobiControl çözümünü Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan biri olan Şenpiliç ile buluşturduk" dedi.

"GÜVENLİK VE ÇÖZÜM ODAKLI SİSTEME İHTİYAÇ VARDI"

Univis - SOTI işbirliğinde yapılan çalışmanın süreci hakkında bilgi veren Merthan Kaleli, "Türkiye'nin en büyük tavuk üreticisi olarak yüzde 18 pazar payı ile sektör lideri olan şirketin BT ekibi, farklı uygulamalarla sahadaki cihazlar üzerinde bir miktar kontrole sahipti. Ancak bu uygulamalar çok güvenilir ve esnek değildi, ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamıyordu. Üstelik şirket verimlilik ölçümünü de bu uygulamalar üzerinden yaptığı için sahadan yeterince veri elde edemiyor, müşteri alışkanlıklarındaki değişimi ölçümleyemiyordu" diye konuştu.

"SAHA FAALİYETLERİNE ANLIK YÖNETİM YETENEĞİ GETİRDİK"

SOTI'nin MDM çözümü MobilControl'un Şenpiliç'in saha faaliyetlerine güvenilir bir altyapı ve verimlilik kazandırdığını kaydeden SOTI Bölge Direktörü Ayşem Pınarlı, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"SOTI MobiControl, Şenpiliç'in BT ekibine mobil cihazlarını hızlı, etkin ve tek noktadan yönetme yeteneği verdi. Şirketin tüm cihaz yönetim sürecini entegre ettiğimiz çözümle BT ekibi artık güvenlik uyumluluğuna odaklanabiliyor. Şenpiliç, BT ekibi ve saha çalışanları için ürün yazılımını verimli ve sorunsuz bir şekilde güncelleyebiliyor. Güvenlik endişelerini tümüyle ortadan kaldırarak şirketin saha faaliyetlerine anlık yönetim yeteneği getirdik. Böylece BT ekibi saha çalışanlarını uzaktan destekleyerek oluşabilecek sorunlara anında müdahale edebiliyor."

"FAALİYETLERİMİZ GÜVENLİ BİR ALTYAPI VE VERİMLİLİK KAZANDI"

Şenpiliç Bilgi Teknolojileri Müdürü Kıymet Nazım Necib ise SOTI MobilControl'e ilişkin, "Ağımızdaki cihazlar üzerinde kontrol sahibi olmamak bizim için büyük bir endişe kaynağıydı. SOTI MobiControl ile artık cihazlarımızı uzaktan yönetebiliyor ve sahadaki gelişmeleri anlık takip edebiliyoruz. Özellikle konum ve performans takibi, verimlilik ölçümünde bize büyük bir avantaj getirdi. 17 bölge müdürlüğümüz ve 63 bayimizle sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz, mobil teknolojinin gücüyle güvenli bir altyapı ve verimlilik kazandı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi