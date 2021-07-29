Son dakika haberi | Muğla'nın bazı bölgelerinde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi
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Son dakika haberi | Muğla'nın bazı bölgelerinde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi

Son dakika haberi | Muğla'nın bazı bölgelerinde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Köyceğiz'de meydana gelen orman yangının enerji nakil hatları üzerinden geçmesi dolayısıyla bölgede zorunlu elektrik kesintisine gidildiği belirtildi.

Köyceğiz'de meydana gelen orman yangının enerji nakil hatları üzerinden geçmesi dolayısıyla bölgede zorunlu elektrik kesintisine gidildiği belirtildi.

Orman yangını söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan enerji nakil hatlarında güvenlik amacıyla elektriklerin kesildiği bu kapsamda Dalaman, Ortaca ve Göcek'te elektriklerin kesildiği belirtildi. Elektriklerin yangını söndürme çalışmalarının tamamlanması ile yeniden açılacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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