Son dakika haberi: Muğla'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
15.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:52
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı