Son dakika haberi! MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi.
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Son dakika haberi! MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi.

Son dakika gündem haberi... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi.

Son dakika haberi! MSB:
22.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:34

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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