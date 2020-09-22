Son dakika haberi! MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi.
Son dakika gündem haberi... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi.
22.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:34
MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor."
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer