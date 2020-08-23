Son dakika haberi! MSB: Jandarma ve AFAD ekibini taşıyan uçak Giresun'a ulaştı Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatın bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağının bölgeye ulaştığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatın bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M uçağının bölgeye ulaştığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti. Jandarma ve AFAD personeli ile teçhizatını taşıyan A400 uçağımız Ordu-Giresun Havaalanı'na ulaştı. Bölgede bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterimiz de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Kaynak: DHA