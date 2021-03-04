Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.