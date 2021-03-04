Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
04.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:30
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım