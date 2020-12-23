Son dakika haberi... Marketten cep telefonlarını çalan şahıs polisin takibi ile yakalandı
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Son dakika haberi... Marketten cep telefonlarını çalan şahıs polisin takibi ile yakalandı

23.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:13
Son dakika haberi... Marketten cep telefonlarını çalan şahıs polisin takibi ile yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da girdiği ünlü bir market zincirinin şubesinden 2 adet cep telefonu çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi yakalandı.

Afyonkarahisar'da girdiği ünlü bir market zincirinin şubesinden 2 adet cep telefonu çalan şahıs polisin başarılı takibi neticesi yakalandı.

Olay, kent merkezi Karaman mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ünlü bir market zincirinin Karaman mahallesindeki şubesine müşteri gibi giren Doğan Ş. (35) isimli şahıs çalışanların diğer müşteriler ile meşgul olmasından yararlanarak market de bulunan kilitli elektronik malzemelerin olduğu dolaptan yaklaşık değeri 4 bin TL olan 2 adet cep telefonunu alarak montunun içerisine koyup marketten ayrıldı. Kısa bir süre sonra cep telefonlarının dolapta olmadığını gören market çalışanları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde telefonları çalan şahsın market önündeki aracına binerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Ardından plakayı tespit eden ekipler yaptıkları başarılı takip sonrası Doğan Ş., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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