Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında

12.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:21
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Son dakika haber... KÜTAHYA'da 4 marketten bebek maması ve içki çalan şüpheli B.G. (40), iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

KÜTAHYA'da 4 marketten bebek maması ve içki çalan şüpheli B.G. (40), iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. B.G.'nin çaldığı ürünlerdeki güvenlik alarmlarını tırnak makasıyla söktüğü ortaya çıktı.

Kütahya'da, Servi, Akkent, 100'üncü Yıl ve Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 markette meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Marketlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin İstanbul'dan Kütahya'ya otomobille gelen B.G. olduğunu tespit etti. Kütahya kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınan B.G.'nin otomobilinde marketlerden çaldığı bebek mamaları ve içki şişeleri bulundu. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından B.G. ifadesi için emniyete götürüldü.Çaldığı ürünlerdeki güvenlik alarmı aparatlarını tırnak makasıyla söktüğü tespit edilen B.G.'nin güvenlik kamerası kayıtlarında aldığı içki şişesi ve bebek mamalarıyla marketin çıkış kapısını elleriyle zorlayarak açıp kaçtığı görülüyor.


Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında
Son dakika haberi | Marketlerden bebek maması ve içki çalan şüpheli güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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