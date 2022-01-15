MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı.

MANİSA (DHA) - MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı. 3 itfaiye eri meslektaşları tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, Çolak'a ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı süren 6'ncı etabındaki kanalizasyon altyapısı çalışmaları sırasında, bugün saat 16.45 sıralarında dolgu alanında göçük meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi işçilerinden Ahmet Çolak, kanalizasyon borularının döşendiği yaklaşık 5 metre derinliğindeki dolgu alanında toprak altında kaldı. Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çolak'ı kurtarmak için itfaiye erleri Halil İbrahim Kaçar, Burak Arga ve Namık Çetintaş dolgu alanına girdi. Bu sırada ikinci bir çökme daha meydana geldi. Çolak'ı kurtarmak isteyen 3 itfaiye eri de toprak altında kaldı. Meslektaşları, 3 itfaiye erini toprak altından güçlükle kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 itfaiye eri sağlık ekiplerince Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Toprak altındaki işçi Ahmet Çolak'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.