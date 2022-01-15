MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı.

MANİSA (DHA) - MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı. 3 itfaiye eri meslektaşları tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, Çolak'a ulaşılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı süren 6'ncı etabındaki kanalizasyon altyapısı çalışmaları sırasında, bugün saat 16.45 sıralarında dolgu alanında göçük meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi işçilerinden Ahmet Çolak, kanalizasyon borularının döşendiği yaklaşık 5 metre derinliğindeki dolgu alanında toprak altında kaldı. Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çolak'ı kurtarmak için itfaiye erleri Halil İbrahim Kaçar, Burak Arga ve Namık Çetintaş dolgu alanına girdi. Bu sırada ikinci bir çökme daha meydana geldi. Çolak'ı kurtarmak isteyen 3 itfaiye eri de toprak altında kaldı. Meslektaşları, 3 itfaiye erini toprak altından güçlükle kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 itfaiye eri sağlık ekiplerince Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Toprak altındaki işçi Ahmet Çolak'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

MANİSA OSB'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA DOLGU ALANI ÇÖKTÜ; 3 İTFAİYECİ KURTARILDI, 1 İŞÇİ ARANIYOR

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

 İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! O anların en yakın tanığı konuştu: Kendisi öyle istedi

 Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi

Fatih'te bir bina kavga sonrası ateşe verildi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), altyapı çalışmaları sırasında, dolgu alanında meydana gelen göçükte, işçi Ahmet Çolak (25) ile onu kurtarmaya gelen 3 itfaiye eri toprak altında kaldı.

title