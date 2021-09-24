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Son dakika haberi! Manavgat'taki orman yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Manavgat'taki orman yangını söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede bugün çıkan yangın da kontrol altına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün söndürülen orman yangınıyla aynı bölgede bugün çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Manavgat ilçesi Altınyaka Mahallesi Oluk mevkiinde bugün öğle saatlerinde yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki helikopterin de havadan destek verdiği yangın yer ekiplerinin de çalışmasıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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