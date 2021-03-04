Son dakika haberi! Malezya'da OHAL bitene kadar Parlamento toplanmayacak
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Son dakika haberi! Malezya'da OHAL bitene kadar Parlamento toplanmayacak

04.03.2021 07:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 07:05
Son dakika haberi! Malezya'da OHAL bitene kadar Parlamento toplanmayacak

Son dakika haberleri: KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bitene kadar Parlamento oturumunun yapılmayacağını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bitene kadar Parlamento oturumunun yapılmayacağını açıkladı.

Basına konuşan Parlamento ve Hukuk Bakanı Takiyuddin Hasan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın, "OHAL süresince Parlamentonun toplanabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Parlamento oturumunun yapılmasına ilişkin Kralın, bakanlar kurulunun tavsiyesi olmadan karar veremeyeceğini belirten Bakan Takiyuddin, "Son kabine toplantısında Krala, Parlamento oturumu yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Son durum bu şekilde." ifadesini kullandı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, 24 Şubat'ta, OHAL döneminde Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinin faaliyetlerini sürdürebileceği açıklamasında bulunmuştu.

Kralın açıklamasının ardından iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) ve muhalefet partileri, Başbakan Muhyiddin Yasin'e Parlamento oturumunun yapılması için tarih verme çağrısında bulunmuştu.

OHAL, 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı, 12 Ocak'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine, ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda Kralın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken, muhalefet milletvekilleri ise Başbakan'ın bu kararı, "iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını" öne sürmüştü.

Muhyiddin, 1 Mart'ta basına verdiği röportajda, OHAL kararının başbakanlığını garantilemek için alınmadığını belirtmiş ve iktidarın meclis çoğunluğu sorunu olmadığını açıklamıştı.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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