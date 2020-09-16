Son dakika haberi! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı
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Son dakika haberi! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı

Son dakika haberi: Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfie'ileri, ağaç fotoğraflarıyla karşılaştı.

Son dakika haberi! Malezya'da kaybolan telefonundan maymun selfiesi çıktı
16.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:54

Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde maymun selfie'ileri, ağaç fotoğraflarıyla karşılaştı.

Malezya'nın Johore eyaletine bağlı Batu Pahat bölgesinde yaşayan Zackrydz Rodzi (20) isimli bilgisayar mühendisliği öğrencisi, sabah uyandığında telefonunu evde bulamayınca çalındığını düşündü. Ancak eve hırsız girdiğine dair bir belirti bulamayan Rodzi, bahçede gördükleri maymundan şüphelendiklerini ve telefonunu çaldırdığında ormanlık alandan sesler geldiğini fark etti.  Sesi takip eden genç öğrenci telefonunu çamurun içinde buldu. Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi maymun selfie'leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosuyla karşılaşırken, neye uğradığına şaşırdı.

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Kaynak: DHA

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