Son dakika haberi... LED'i icat ederek 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... LED'i icat ederek 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki öldü

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... LED'i icat ederek 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki öldü

Bir son dakika haberine göre Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre Meijo Üniversitesi, LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı.

Kagoşima'dan doğan Akasaki, Kyoto Üniversitesinden 1952'den mezun olduktan sonra bugün Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

Nagoya Üniversitesinden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Cahit Özkan Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Hadise Özge Özder Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... LED'i icat ederek 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 06:58:21. #1.15#
title