Son dakika haberi... LED'i icat ederek 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki öldü

Bir son dakika haberine göre Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.