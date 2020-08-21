Son dakika haberi: Kurtulmuş, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması Son dakika habere göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabında Fatih sondaj gemisinin bulunduğu ve üstünde "İstikamet büyük ve güçlü Türkiye" yazan bir fotoğrafa yer veren Kurtulmuş, "Ülkemiz tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde kendi milli eksenini tahkim ediyor. Şükürler olsun. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA