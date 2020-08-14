Son dakika haberi: Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında
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Son dakika haberi: Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında

Gelen son dakika haberine göre Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında arı kovanları yanan köylü yaşananları anlattı Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

14.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:18

Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında

arı kovanları yanan köylü yaşananları anlattı

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık arazi zarar görürken, bir köylüye ait 30 adet arı kovanı da küle döndü.

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü civarında bugün saat 14.19 sıralarında çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.26'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangına; Çanakkale'den 2, Keşan'dan 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 belediye itfaiye aracı, karayollarına ait 2 iş makinesi ve 45 personel müdahale etti.

14.55'te kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

30 arı kovanı telef oldu

Ayrıca, yangın bölgesinde ormanlık alanda 30 yakın arı kovanı telefon olan köylü Mehmet Gürer, yaklaşık 20 bin TL'lik bir zararının olduğunu söyledi. Gürer, "30 kovana yakın arı kovanı zarar gördü. 20 bin TL'ye yakında maddi hasar oluştu. Ben kovanların yandıktan sonra yangın yerine geldim" dedi.

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Son dakika haberi: Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında

Kaynak: İHA

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