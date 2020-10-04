Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu

04.10.2020 22:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:30
Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu

Son dakika haberler: AKSARAY'da Ergün Sürücü (53) evinden gelen koku üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince ölü bulundu.

AKSARAY'da Ergün Sürücü (53) evinden gelen koku üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücü'nün ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

Olay, akşam saatlerinde Coğlakı Mahallesi 1221 Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Komşuları, evde yalnız yaşayan Ergün Sürücü'nün evinden kötü koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenip, kapı zilini çaldı. Komşular, kapıyı açan olmayınca da polis haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sürücü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücü'nün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.


Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu
Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu
Son dakika haberi | Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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