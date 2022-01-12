Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde meydana gelen trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına yol açtı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde meydana gelen trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına yol açtı.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametinde giden Ercan B. yönetimindeki 34 DIE 389 plakalı saç panel yüklü tır, Faruk Y'nin arıza nedeniyle Harmantarla mevkisinde sağ şeride çektiği 34 DN 3789 plakalı tıra çarptı.

Arkadan gelen Murat Ç. idaresindeki 54 AFM 334 plakalı kamyonetin yakıt deposu yola savrulan saç panelleri nedeniyle delindi. Depodaki yakıt yola döküldü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve kara yolları ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

Trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

 Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title