Son dakika haberi: KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın ölümüyle ilgili 6 sanıklı davanın görülmesine devam edildi

Son dakika gelişmesine göre KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın disipline sevkinin ardından 12 Ekim 2011'de ölümüyle ilgili biri firari 6 sanıklı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

KKTC'de vatani görevini yapan Er Uğur Kantar'ın disipline sevkinin ardından 12 Ekim 2011'de ölümüyle ilgili biri firari 6 sanıklı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Yargıtayın bozma kararının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tarafların avukatlarıyla Kantar'ın babası Aydın Kantar katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Piyade Çavuş Fırat Keser ile Er Ayhan Arslan'ın suç tarihinde Kıbrıs 28. Mekanize Piyade Tümeni Disiplin Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünde gardiyan olarak çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında vatani görevini yapan Piyade Er Uğur Kantar'a, 8 Haziran 2011'de bölükte bir başka er ile kavga ettiği gerekçesiyle 7 gün disiplin cezası verildiğini belirten savcı, Kantar'ın, sanıklar Keser ve Arslan'ın görevli olduğu tutukevine gönderildiğini bildirdi.

Kantar'ın disiplin cezasını çektiği sırada sanıkların fiziksel şiddetine maruz kaldığını ifade eden savcı, Keser ve Arslan'ın, gördüğü şiddet nedeniyle bilincini kaybeden Kantar'ı, tıbbi müdahalede bulunulmasını sağlamak yerine, baygın halde temmuz ayında öğle vakti sandalyeye kelepçeleyerek güneş altında beklettiklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Kantar'ı teslim almaya gelen asteğmenin, maktulü sandalyede baygın olarak gördüğünü, sanıkların "rol yaptığını" söylediği maktulün derhal revire götürüldüğünü ifade etti.

Kantar'ın önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını ardından uçakla Ankara GATA Hastanesine sevk edildiği belirten savcı, Kantar'ın tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim 2011'de hayatını kaybettiğini anlattı.

Savcı, Kantar'ın, güneş çarpması sonucu beynin oksijensiz kalması sebebiyle çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini, klasik otopsi ve devamındaki adli raporlarda ölümün sıcak çarpması ve gelişen komplikasyonlardan olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Cumhuriyet savcısı, Fırat Keser'e "işkenceyle ölüme sebep olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Firari Ayhan Arslan'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmesini isteyen savcı, olay tarihinde tutukevinde er olarak görev yapan diğer sanıklar Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında "suçu bildirmeme" suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.

Savcı, suç tarihinde astsubay rütbesiyle tutukevinin müdürü olan Ayhan Şentürk hakkında üzerine atılı suç yönünden kesinleşmiş "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı bulunduğundan, bu sanık için ayrıca karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma için süre istendi

Mütalaanın ardından söz alan tutuklu Fırat Keser'in avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, süre talebini kabul edip, Keser'in tutukluluk halinin devamı, firari Ayhan Arslan'ın infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl