Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi
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Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi

23.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:37

Son dakika haberleri... Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, donan kıyılarda buzu kırarak avlanma faaliyetini sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, donan kıyılarda buzu kırarak avlanma faaliyetini sürdürüyor.

Balıkçılara tanınan muafiyet dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında mesailerini sürdüren bazı avcılar, limanlarının buz tabakasıyla kaplanması nedeniyle açıklara çıkmakta zorlanıyor.

Güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde limana gelen balıkçılar, kalaslarla dakikalarca buz kırma mesaisi yapıyor.

Kayıklarının çevresindeki buzları kırdıktan sonra tekneleri sağa sola sallayıp ilerlemeye çalışan ve motor gücünden istifade ederek açılan balıkçılar, serdikleri ağlarda takılan balıkları toplamaya başlıyor.

Köprübaşı mevkiinde limana gelen bazı balıkçılar ise önceden serdikleri ağları, buzların altından çıkarıp teknesine toplamaya çalışırken görülüyor.

Beyşehir Gölü'nün kıyılarının buz tutması bu alanda yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiliyor. Buz üstünde yiyecek arayışı içerisindeki martılar, çevredekilerce atılan ekmek parçalarıyla besleniyor.

Öte yandan, yat limanında buz tabakası arasında kalan gezinti yatları da kıyılarda güzel görüntüler oluşturuyor.

Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi
Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi
Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi
Son dakika haber: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların zorlu mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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