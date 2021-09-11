Son dakika haberi... Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den yatırım daveti

KAZAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Büyükelçi Saparbekuly, Sivaslı iş insanlarını Kazakistan'da yatırıma davet etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, temaslarda bulunmak için geldiği Sivas'ta Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik makamında şeref defterinin imzalanmasının ardından Ayhan ve Saparbekuly birbirine çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Salih Ayhan ise, "Bizim üretim kapasitemiz, ürettiğimiz ürünler Sivas dokusuna uygun ürünler. Ürünlerin o bölgede ciddi bir alıcı bulacağına ben inanıyorum. Demiryolu bizim için önemli bir şans. Biliyorsunuz taşımacılıkta lojistik önemli. Bunları düşündüğümüzde tarihsel geçmişimiz ve mazimiz var. İşte o maziyi daha da anlamlı hale getirmek için her alanda iş birliği yapacağız. Türkiye'nin ve Anadolu'nun kalbi olan bir yerin de Kazakistan Almatı ile bağlantı kurması hakikaten örnek de bir çalışma olacak" dedi.