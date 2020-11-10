Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı
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Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı

10.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:48

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, otelde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, otelde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, M.B. (30) isimli gencin izolasyonda olması gerekirken Kocasinan Bulvarı'nda bulunan bir otele kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, M.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı
Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı
Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı
Karantinada olması gereken genç otelde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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