Kayseri'de ahşap fabrikasında yangın

Kayseri'de ahşap fabrikasında yangın 2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ahşap fabrikasında yangın çıktı.

Kayseri'de ahşap fabrikasında yangın

2 saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ahşap fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kayseri OSB 12. cadde üzerinde bulunan bir ahşap fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası alevler diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT