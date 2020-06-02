Son dakika haberi: Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret

Son dakika güncel haberi... Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonu yürüten Zafer Tepe üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti.

Son dakika haberi: Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret
02.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:29

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonu yürüten Zafer Tepe üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bölgenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra askerlerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bölgede yürütülen başarılı operasyonlardan dolayı tebriklerini ileterek, kolaylıklar diledi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir Haber
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kaymakam Özkan'dan operasyon bölgesindeki askerlere ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 21:29:48. #1.15#
title