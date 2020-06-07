Son dakika haberi... Kaymakam Balkanlıoğlu, iş yeri denetimine katıldı Bir son dakika haberine göre Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, iş yerini denetledi.

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, iş yerini denetledi.

Balkanlıoğlu ve ekipler, normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte berber, kuaför, market, taksi, toplu ulaşım araçları, lokanta, kahvehane ve çay bahçelerini denetledi.

Balkanlıoğlu, denetim esnasında iş yeri sahiplerine kontrollü sosyal hayat hakkında bilgi verdi, kurallara uyan iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA